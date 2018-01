CDH Engiadina cun grond pass en direcziun playoffs

Il Cdh Engiadina gudogna encunter Urdorf e fa in grond pass en direcziun dals playoffs ed uschia era per restar en segunda liga. Lai-Valbella sa planisar la runda da relegaziun.

En la segunda liga da hockey ha il Cdh Engiadina fatg in grond pass en direcziun dals playoffs. Grazia al 8:5 encunter Urdorf ha Engiadina fatg il pass il 7avel plaz da la tabella. L’avantatg sin in stritg importa uss set puncts. Per restar en la segunda liga duess quai bastar. Engiadina ha anc da dar quatter partidas da qualificaziun en segunda liga.

Sco gia d’atun ha il Cdh Engiadina era gudagnà las partidas da return encunter Son Gagl, Lai-Valbella ed Urdorf. Quai èn las equipas che Engiadina ha da batter per restar en la segunda liga. Quatter partidas avant la fin da la qualificaziun è la situaziun per Engiadina confortabla. L’equipa da l’Engiadina Bass è gia cun in pe en ils playoff’s.

Lai-Valbella en runda da relegaziun

Entant che Engiadina sa quasi planisar cun ils playoffs resta la situaziun tar Lai-Valbella difficila. L’equipa dal Grischun Central ha puspè pers. Questa giada cun 2:5 encunter Son Gagl. L’equipa dal trenader Ivo Prorok spetga vinavant sin l’emprima victoria da questa stagiun.

Lai-Valbella e cun mo in punct a la cua da la tabella. Il retard sin il stritg importa dudesch puncts. Pervia da la differenza da gols n'èsi betg pli pussaivel da cuntanscher ils playoffs. L’equipa ha d'empruvar da sa salvar en segunda liga sur la runda da relegaziun.

San Murezzan vinavant a la testa da la tabella

L’equipa che festivescha il schaner ses 100avel giubileum resta sin il segund plaz da la tabella. Era sche San Murezzan ha pers questa fin d'emna encunter Kreuzlingen resta l’equipa sin ina plazza da podest en segunda liga. San Murezzan dat anc ina partida ordaifer e trais partidas da chasa. Tuttas trais partidas da chasa stattan en il connex cun il giubileum da 100 onns. Quellas trais partidas da chasa dà il EHC San Murezzan sin il glatsch avert dal Hotel Kulm a San Murezzan.

