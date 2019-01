Per la segunda giada en seria è il CdH Engiadina da la partida en ils playoffs da la segunda liga. Engiadina resta uschia era en segunda liga.

Era il CdH Engiadina è da la partida en ils playoffs da la segunda liga. L’equipa da l’Engiadina Bassa ha pudì sa qualifitgar per la runda da ko. da la segunda liga. Uschia è era cler, che l’equipa da l’Engiadina Bassa resta vinavant en segunda liga. Quai n'era betg adina cler durant questa stagiun.

Victorias encunter equipas pli flaivlas, dentant er encunter equipas pli fermas

Sco adina durant las ultimas stagiuns era cler ch'il CdH Engiadina ha d'empruvar da restar en segunda liga cun gudagnar encunter las equipas ch'èn sin il palpiri pli flaivlas. Sco per exempel Schaffusa e Son Gagl. Encunter questas equipas ha il CdH Engiadina per gronda part era gudagnà. Vitiers ha l’equipa dentant era stuì ir per puncts encunter equipas pli fermas sco Weinfelden, Kreuzlingen, Küsnacht e San Murezzan.

Era San Murezzan en ils playoffs

Sper il CdH Engiadina, e quai era cler gia pli ditg, è era San Murezzan da la partida tranter las meglras otg equipas da la segunda liga. Fertant ch'il CdH Engiadina ha da far il viadi per las paridas da playoff a Bellinzona u lura a Lucerna cumbatta San Murezzan anc adina per l'avantatg da chasa. San Murezzan è actualmain cun tuttina blers puncts sco Küsnacht sin plazza quatter da la tabella. La davosa partida da qualificaziun decida numnadamain.

