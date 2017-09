CdH Engiadina – emprova da restar en segunda liga

Memia buns per la terza liga – memia debel per la segunda liga. Quai è il dilemma dal club da hockey Engiadina.

La primavaira avess il club da hockey d’Engiadina puspè stuì far il pass da la segunda en terza liga. L’equipa da l’Engiadina Bassa ha manchentà sulet per in punct da sa salvar en segunda liga. Ma pervia da la mancanza d’interess da las equipas da la terza liga da far il pass en segunda resta il CdH Engiadina en la segunda liga.

Probabel cumbatter encunter la relegaziun

Per il mument è il dilemma dal CdH Engiadina quel che l’equipa e memia buna per la terza liga, dentant bunamain memia debel per la segunda liga. Las resursas da giugaders en l'Engiadina Bassa èn limitadas, e la cumpra da giugaders che vegnissan sur il pass nagina opziun. Uschia vegn l’equipa da l’Engiadina Bassa er questa stagiun puspè a cumbatter per restar in segunda liga.

