La sonda passada èn radund 40 fans da l'EHC Cuira sa rimnads tar lur stadion da glatsch a l'Obere Au. Quai per beneventar il giugader dal rival EHC Dübendorf, Steven Widmer, a Cuira. Tge? Gea, vus avais legì correct.

L'attatgader Widmer è in giugader che polarisescha en la MySports League, in che tschertga la provocaziun. Uschia hai dà pliras giadas talas cun ils fans da l'EHC Cuira en il passà. Ma quella relaziun è vegnida meglra, in zichel tar in «amur-odi». Ils fans da Cuira enconuschan Widmer, e lez ils fans da Cuira:

Ins sto schon ir lunsch a tschertgar enfin ch'ins chatta ina cultura da fans en il sport d'amaturs sco qua tar l'EHC Cuira.

Cunquai che Widmer ha dacurt pers in patg cunter ils fans da Cuira ha el stuì ir cun velo da Dübendorf fin a Cuira. Là è el vegnì retschavì dals fans cun applaus. Quai è mo in'anecdota che demussa quant activ ch'ils fans da l'EHC èn.

Maletg 1 / 4 Legenda: Lele Sarkis (san. / goli #1 da l'EHC Cuira) e Steven Widmer (attatgader EHC Dübendorf). Sin il plaz adversaris – speras dus collegas. RTR, Pietro Jacomet Maletg 2 / 4 Legenda: Arrivada avant il Thomas Domenig stadion da Steven Widmer. Uschia ha el reglà ses debits RTR, Pietro Jacomet Maletg 3 / 4 Legenda: Ils fans da Cuira spetgan sin l'arrivada dal giugader da l'EHC Dübendorf, Steven Widmer. RTR, Pietro Jacomet Maletg 4 / 4 Legenda: Tar quella sentupada han ils 40 fans – sco dapertut il mument pervi da corona – stuì inditgar las datas persunalas. RTR, Pietro Jacomet

Cultura da fans: Unica e diversa

En la MySports League (terz'auta liga en Svizra) saja la cultura da fans da l'EHC Cuira unica. Quai manegian almain ils fans da l'EHC. I dettia bain singulas gruppaziuns, sco d'Arosa, Basilea u Lyss, ma cun la scena da Cuira vegnian er quellas equipas betg da tegnair cun.

Ils fans èn in dals gronds motivs daco che jau sun uss qua uschè ditg.

Interessant vid la cultura da fans da l'EHC Cuira è segiramain, co ils fans èn organisads. I dat numnadamain betg mo in fanclub tar quel tuts fan part, mabain differentas uniuns/gruppaziuns:

Fanclub EHC Cuira (ca. 200 commembers): responsabels per choreografias, fanshop e viadis cun car als gieus ordaifer

(ca. 200 commembers): responsabels per choreografias, fanshop e viadis cun car als gieus ordaifer EHC Fans (8 commembers): responsabels per la lavur redacziunala (p.ex. pre-/post-gieu rapports, videos, fotografias); fitg activs

(8 commembers): responsabels per la lavur redacziunala (p.ex. pre-/post-gieu rapports, videos, fotografias); fitg activs Bock uf EHC (ca. 50 commembers): fan bler lavur voluntara (p.ex. mainan la bar da la festa da la citad, u pli baud la bar Schmalspur en la citad veglia); il retgav va en favur dal club

(ca. 50 commembers): fan bler lavur voluntara (p.ex. mainan la bar da la festa da la citad, u pli baud la bar Schmalspur en la citad veglia); il retgav va en favur dal club KHUR33: ina sort gruppaziun da donaturs, cumpran l'abo da stagiun per in pretsch simbolic, daners van a l'emprima equipa; «sponsurs privats»