Tschintg onns ha il club da hockey d’Engiadina stuì spetgar sin ina victoria en il derby encunter San Murezzan. Suenter blers onns hai puspè ina giada tanschì. Engiadina ha gudagnà il derby cun 4:3. L’equipa da l’Engiadina Bassa mussa uschia era ina reacziun sin l’emprim derby da questa stagiun avant in mais. Lura aveva Engiadina anc pers cun 5:8.

Chastis en stads decisivs

Il segund derby da la stagiun ha merità quest pled. Numerus chastis èn stads las perditgas dad in gieu cun cumbats intensivs. Surtut San Murezzan aveva adina puspè da cumbatter cun in giugader pli pauc sin il glatsch che l'adversari. Sper ils numerus chastis da duas minutas ha San Murezzan era survegnì dus chastis da diesch minutas. Forsa mancava a la fin era la forza a San Murezzan per vegnir anc ina giada enavos en il gieu.

Pass sin plazza tschintg da la tabella

Grazia a la victoria encunter San Murezzan fa il CdH Engiadina il pass sin plazza tschintg da la tabella. San Murezzan resta sin la segunda plazza. Era suenter la mesadad dal campiunadi en segunda liga èn anc adina bleras equipas entaifer da mo paucs puncts. Tranter la tschintgavla plazza dad Engiadina e la penultima plazza èn mo trais puncts.

