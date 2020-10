EHC Cuira ha cas da suspect – Partenz ha in cas positiv

Il gieu da questa saira da l'EHC Cuira encunter Bülach è spustà. Entaifer l'emprima equipa dal club da hockey hai dà plirs cas da suspect sin Covid-19. Perquai haja il medi chantunal ordinà in stop da gieus. Quai ha er consequenzas per il gieu da questa saira. Quel stoppia vegnir spustà, scriva l'EHC Cuira en ina communicaziun. Uschespert ch'ils resultats sajan avant maun, possian ins lura decider co vinavant.

Partenz-Signuradi ha in giugader en isolaziun

En l'equipa da hockey da Partenz-Signuradi è in giugader vegnì testà positiv sin Covid-19. Pervi da quest cas sto il club dar giu duas partidas da l'emprima liga. Ina giada quel da questa sonda a chasa encunter ils Argovia Stars e quel ordaifer dals 14 d'october a Herisau. Quai scriva il club sin sia pagina.

Ensemen cun l'Uffizi chantunal da sanadad ed ils contact tracers saja lura quest giugader immediat ì en isolaziun. En connex cun quest cas hajan lura er sis ulteriurs giugaders stuì ir en quarantina. Tar quellas persunas sa tractia dals vischins en gardaroba e da stretgs collegas dal pertutgà. Tut ils auters giugaders, tgiraders e trenaders na sajan betg periclitads, haja l'uffizi da sanadad constatà.

Il club accentuescha che las mesiras da protecziun da l'Uffizi federal da sanadad sajan vegnidas resguardadas a moda rigurusa.

Tge fan clubs regiunals encunter corona?

Retschertgas dad RTR mussan ch'ils clubs da sport en il Grischun emprovan da resguardar las mesiras da corona uschè bain sco pussaivel. Tut tenor club datti dentant grondas differenzas.

Il CB Domat è il segund grond club da ballape grischun cun 550 commembers. Els han in delegà da corona ed in agen concept da segirtad. Tar clubs pli pitschens, en il ballape ed en il hockey, vesa quai dentant or auter. Ils clubs fan quai ch'è perscrit cun prender si datas da contact e metter a disposiziun med da dischinfectar.

Legenda: Ballape a Domat Il CB Domat en acziun cunter il CB Bogn Ragaz. MAD CB Domat

Ina sfida per ils clubs regiunalas è l'occupaziun da las gardarobas. Betg tuts han avunda grondas gardarobas che fan pussaivel da resguardar la distanza da 1,5 meters.