La primavaira ha l'EHC Arosa fatg il pass en ina liga pli auta, en l’emprima liga superiura (My Sports League). Durant las emprimas partidas dal nov campiunadi ha l'EHC Arosa l’emprim stuì s’endisar vi da la nova liga. Suenter quatter sconfittas para la squadra dentant d'avair chattà lur via. Dapi l’emprim derbi da la stagiun encunter Cuira, che Arosa ha pers mo cun in gol differenza, para l’equipa uss d'esser en il ritmus da l’emprima liga superiura. Suenter il derbi ha Arosa pers pir en la prolungaziun encunter Seewen. Suenter quellas dus partidas ha l’equipa pudì festivar duas victorias.

Adina meglier dachasa

Las davosas dus partidas en l’emprima liga superiura èn idas a favur dad Arosa. Omadus gieus ha l’equipa grischuna pudì gudagnar ed uschia è la squadra da tradiziun era arrivada ina liga pli auta. Uss seguan las partidas nua ch'i va per far la differenza enturn il stritg. Per il mument è l'EHC Arosa anc adina sin ina plazza da playout. La differenza munta dentant mo in solit punct.

