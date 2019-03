Avant passa 1’500 fans en il center da sport e congress ad Arosa ha l’equipa grischuna battì Wetzikon cun 5:3 ed uschia decidì la seria da final cun 3:1 (best-of-five). Sco gia en il davos gieu da final èsi stà in dir cumbat tranter Arosa e Wetzikon, il victur da la qualificaziun, quai cun la meglra fin per il club grischun da tradiziun ch’ha procurà per la decisiun cun il 5:3 en la 52avla minuta. Cunquai gartegia al club d’Arosa er da far revantscha per la terrada encunter Wetzikon en in final da l’onn passà (0:3).

Sco davos obstachel per daventar campiun svizzer en l'emprima liga spetga ussa en il final il SC Lyss ch’ha triumfà en l’emprima liga da la Svizra Romanda. Definitiv è dentant ch’il EHC Arosa dat a partir da la proxima stagiun en ina liga pli auta, pia en la MySports League. Uschia vegni durant la stagiun 2019/2020 era tar il derbi grischun tranter Arosa ed il EHC Cuira ch'è mitschà quest onn be piz a cup da la relegaziun.

