Dapi quatter onns è Reto Amstutz capitani dal club da hockey d'Arosa e va gia en la sisavla stagiun cun l'equipa dal Scanvetg. El ha suttascrit in contract per in ulteriur onn.

Er l'attatgader Maurin Tosio, il figl da Renato Tosio, ha prolungà ses conctract per in onn. El dat l'emprima stagiun cun il club da la MySportsLeague.

