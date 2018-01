Gia trais rundas avant la fin da la qualificaziun ha Cuira naginas schanzas pli da sa qualifitgar per ils playoffs da l’emprima liga superiura. Ina trumpada, al cumenzament da la stagiun discurrivan ils responsabels da sa rangar tranter las meglras equipas da la nova liga.

In resultat, plirs motivs

Per il schef da sport Andy Grothen datti trais raschuns principalas daco che Cuira ha manchentà ils playoffs. In factur saja il discletg: Nov gieus hajan els pers mo cun in gol differenza. In auter factur saja stà che giugaders-clav sajan stads blessads durant lung temp. Cunquai ch’il cader saja relativamain pitschen saja uschia stà grev da remplazzar quels. E quai saja er gist il terz motiv.

La finamira saja perquai da fortifitgar l’equipa per la nova stagiun. Grothen ha gia cumenzà a tschertgar novs giugaders. Da midar trenader na stettia betg en discussiun. Marcel Habisreutinger fetschia buna lavur e vegnia sustegnì dals giugaders.

