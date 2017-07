EHC Cuira – numerusas midadas

Cun gist nov giugaders novs per il club da hockey da Cuira è la vista dal EHC Cuira magari differenta a la stagiun passada.

La nova equipa dal EHC Cuira e cumpletta. Suenter che numerus giugaders han bandunà l’equipa che dat la proxima stagiun en la nova «Swiss Regio League» ha l’equipa da la chapitala grischuna stuì furmar ina nova equipa. Cuira ha engaschà nov giugaders novs, supra pli ha l’equipa promovì quatter agens juniors en l'emprima equipa.

« L’equipa stat uss. Da principi en tut ils transfers giugaders che nus vulevan per Cuira. » Marcel Habisreutinger

trenader EHC Cuira

Cun in'equipa ch'è per ina gronda part nova, cumenza per Cuira il settember l'aventura en la Swiss Regio League. La nova liga duai sa plazzar tranter l’emprima liga, nua che Cuira ha dà fin la stagiun passada, e la liga naziunala B. Il nivel da la nova liga vegn perquai ad esser anc in pau pli auta che fin da qua. Cuira s’allegra dentant sin la nova sfida che cumenza mez settember.

