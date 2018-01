Il EHC San Murezzan ha clamà. Blers fans es amis da l’equipa èn vegnids a far festa sin il 100.

Cun ina gronda festa sin la plazza da glatsch dal Kulm a San Murezzan ha il club da hockey festivà ses 100avel giubileum. L’equipa ch'è vegnida fundada ils 17 da schaner dal 1918 ha envidà blers amis, anteriurs giugaders e funcziunaris da festivar il grond anniversari radund en cumpagnia.

Cun ina partida da giubileum è l’anniversari da 100 onns vegnì celebrà da moda adequata. Il gieu ha gì lieu sin terrain istoric. La partida da giubileum ha il EHC San Murezzan dà sin la plazza da glatsch sper il hotel Kulm a San Murezzan. Là nua ch’ils turniers olimpics dal 1928 e dal 1948 en vegni dads. E l'equipa ha fatg in regal da giubileum al club da hockey: San Murezzan ha gudagnà cun 4:3 en la prolungaziun ed ha uschia regalà a la gronda culissa dad aspectaturs ina victoria sin il anniversari.

Blera prominenza sin las tribunas dad aspectaturs

La festa da giubileum dal EHC San Murezzan è stà ina gronda festa da famiglia. Numerus anteriurs giugaders, da Roberto Triulzi fin tar Claudio Micheli, Alberto Rogantini ed Andreas «Mac» Duschletta eran da la partida. Ensemen han els festivà il giubileum da 100 onns entant che l’equipa actuala ha dà il gieu da giubileum encunter Schaffusa.

Dus legendas davart lur club da hockey

Gian-Marco Crameri dat durant questa stagiun da giubileum dal EHC San Murezzan puspè per il club. Suenter ina carriera a tar ils trais clubs da hockey a Tavau, Lugano e Turitg - cun mintgamai in titel sco campiun svizzer en la liga naziunala A - è l'um da 45 onns returnà tar sias ragischs. L'EHC San Murezzan è per el fitg impurtant.

Era Claudio Micheli sa regorda da ses temp tar il club da hockey da tradiziun. Avant 25 onns ha el midà a Turitg tar ils ZSC Lions. Cun els ha el dà dudesch stagiuns en la liga naziunala A - ed ha gudagnà cun els duas giadas il titel da campiun svizzer. El ha da var 1200 gieus en la liga naziunala.

