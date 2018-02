Emprim terz

Il CDH Engiadina è ì en avantatg be suenter duas minutas. Quai grazia ad in gol da Diego Dell'Andrino. Radund tschintg minutas pli tard ha San Murezzan pudì egualisar. Il gol ha fatg Prisco Deininger. En la 16avla minuta ha fatg Harrison Koch il 2:1 per San Murezzan. Quai durant ina fasa da powerplay. Ina minuta pli tard ha San Murezzan pudì augmentar sin 3:1. Il terz gol per San Murezzan ha fatg Marc Camichel.

Segund terz

En il segund terz ha il CDH Engiadina mussà ina ferma reacziun ed ha augmentà la pressiun sin il EHC San Murezzan. En la 32avla minuta èsi uschia gartegià a Dario Schmidt da far il segund gol per Engiadina.

Ultim terz

Il EHC San Murezzan ha dominà il davos terz. Gist al cumenzament dal davos terz ha San Murezzan augmentà sin 4:2. Quai a la fin dad ina fasa da powerplay. Il gol ha sajettà Jan Tichy en la 41avla minuta. En la 54avla minuta ha Gudench Camichel fatg il 5:2 per San Murezzan.

Derby cun tradiziun

Dapi blers onns cumbattan il EHC San Murezzan ed il CDH Engiadina per la curuna da hockey en Engiadina. En segunda liga sa duelleschan las duas equipas per il titel da retg da hockey en Engiadina.

La tabella mussa cler tgi ch'è meglier

L'emprim duel tranter San Murezzan ed Engiadina da questa stagiun ha San Murezzan gudagnà. L’equipa ch'è actualmain sin plazza dus da la tabella è er questa giada stada il favurit. Il CDH Engiadina è actualmain sin plazza set da la tabella. L’equipa da l’Engiadina Bassa è uschia er da la partida en ils playoffs e n’ha betg da temair da vegnir relegada en ina liga pli bassa.

Dapi duas stagiuns e mez spetga Engiadina sin ina victoria

La davosa giada ch'il CDH Engiadina ha gudagnà il derby encunter San Murezzan è stà ils 9 da november dal 2013. Dapi lura spetga l’equipa da l’Engiadina Bassa sin in success. Er questa stagiun ha l'equipa da San Murezzan gudagnà fin uss omadus duels directs.

Derby en in lieu istoric

Per l’emprima giada han giugà las equipas engiadinaisas il derby sin il glatsch avert dal Kulm. Il lieu nua ch'i ha dà dus turniers olimpics, il 1928 ed il 1948. Las equipas han dà il gieu en tricots spezials. San Murezzan cun il tricot da giubileum da 100 onns. Engiadina cun tricots en il stil retro, da l’entschatta da l’equipa cun il logo dal HC Sent.

RR novitads 23:00