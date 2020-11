Dapi in mais na datti naginas partidas da hockey pli en las ligas pli bassas. Il Cussegl federal ha decis dad interrumper tut ils champiunadis, cun excepziun dal sport professiunal. Las equipas da hockey regiunalas na pon betg giugar ina cunter l'autra, ellas porschant dentant la pussaivladad da trenar.

En il hockey è l’inscunter cun ils amis fitg impurtant.

Situaziun difficila, dentant naginas temas existenzialas

La pausa da hockey en ils differents campiunadis è difficila. Forsa gest pervia da la situaziun actuala è la solidaritad tant per il EHC San Murezzan sco era per il Cdh Engiadina gronda. Tut ils sponsurs e donaturs han pajà lur imports. Per part han ils clubs perfin survegni dapli che fatg giu.

«Skateaton» en ina autra furma

Ina da las entradas las pli impurtantas dal EHC San Murezzan e dal Cdh Engiadina, èn mintga enviern ils uschenumnads «skateatons». Quai è ina occurrenza, nua che mintga commember dal club sa far durant in tschert temp rundas sin il glatsch. Per mintga runda datti in import che in sponsur/promotur metta a disposiziun. Il EHC San Murezzan planisescha da far l’occurrenza in mars, il Cdh Engiadina forsa en il rom dad in trenament.