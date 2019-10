Per las dunnas dal Cdh Engiadina cumenza questa fin d’emna la nova stagiun. La stagiun è ina stagiun da giubileum. Avant indesch onns e l’equipa vegnida fundada, dapi diesch stagiuns dat la squadra il campiunadi en liga naziunala. Actualmain giogan las dunnas dal Cdh Engiadina en liga naziunala C. Ensemen cun tschintg autras equipas giogan las dunnas per puncts e resultats.

Cumenzà fitg modest

A l'entschatta eran qua in per entusiastas per il sport da hockey. Ensemen han las dunnas cumenzà da furmar la nova equipa. Pass per pass en las «Chicas» creschidas e suenter diesch onns èn ellas la meglra equipa da hockey da las dunnas en Engiadina. Gia avant duas stagiuns per exempel han las pionieras, las dunnas dal club da hockey da Schlarigna fatg il pass enavos en liga naziunala D. Oz sa gidan las giugadras tranter ellas. Magari dattan giugadras dal Cdh Engiadina ina liga pli bass cun Schlarigna, e magari era viceversa.

L’entschatta è impurtanta

Il cumenzament dad ina nova stagiun è adina impurtant. Ils puncts ch'ins gudogna gia a l'entschatta da la nova stagiun procuran per confidenza. Alura va tut in zichel pli simpel. Avant la nova stagiun èsi grev da dir nua ch'ins sa chatta. Suenter l’emprima partida è dentant tut pli cler. L’emprim gieu dal nov campiunadi dat l’equipa da las dunnas dal Cdh Engiadina encunter l’equipa da Son Gagl.

