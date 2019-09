Il club da hockey da Tavau ha engaschà il defensur finlandais Otso Rantakari. El duai remplazzar Magnus Nygren ch'è blessà per pli ditg. Cun quest engaschament reagescha il club sin il discletg da blessuras en la fasa da preparaziun per la nova stagiun.

Otso Rantakari ch'ha 25 onns e che dat tar Tappara Tampere ha survegnì in contract almain enfin la fin da la cuppa Spengler, ils 31 da december. Plinavant ha el er ina opziun da prolungar quest contract cun il HCD. Sco Nygren è Rantakari in defensur offensiv e spezialist per powerplays. Magnus Nygren vegn pervia da sia blessura vid in schanugl a mancar enfin il november.

Il HCD è optimistic

Dus Engiadinais duain laschar emblidar il debachel dal Club da hockey da Tavau da la stagiun passada: Reto Raffainer sco nov schef da sport e Christian Wohlwend sco nov trenader. Sco els han declerà en il Sportissimo, èn els motivads e guardan cun optimissem sin la nova stagiun:

RR novitads 14:00