HCD serra stagiun cun in plus

Il Club da hockey da Tavau ha fatg la stagiun passada in gudogn da bun 335'000 francs. Cumpareglià cun la perdita da passa 170'000 francs l'onn passà è quai in augment da radund in mez milliun francs.

Malgrà quest gudogn ha il club però vendì in toc damain tickets la stagiun passada. Cumpareglià cun la stagiun avant èn questas entradas sa reducidas per prest 680'000 francs.

Il club declera quai cun la nauscha prestaziun sportiva dal HCD la stagiun passada. Il minus dals tickets saja però vegnì cumpensà cun damain custs da persunal.

Midadas en il cussegl d'administraziun

Ils commembers actuals dal cussegl d'administraziun Gaudenz F. Domenig (president), Robert Lombardini (vizepresident), Urs Winkler e Heinz Saner sa mettan a disposiziun per ina reelecziun. Hanspeter Angerer ed Arthur Decurtins han decis da dar liber lur plazs.

Proponids vegnan:

Adrian Schmassmann, gestiunari da Basilea

Alois Vinzens, anteriur CEO da la Banca Chantunala Grischuna

