L'ultima stagiun ha fatg plaschair als fans dal HCD. L'equipa da Christian Wohlwend ha dà durant l'entira stagiun fitg constant e finì la qualificaziun sin plazza 3. Pudì frenar ils Grischuns ha pir il coronavirus curt avant ils playoffs.

Quasi la medem'equipa

Tar il club da hockey da Tavau n'è betg bler sa midà ils ultims mais. Il trenader è anc adina Christian Wohlwend ed er el cader n'hai betg dà bleras midadas. Il coc da l'equipa furman anc adina giugaders sco Andres Ambühl, Enzo Corvi, Felicien Du Bois (actualmain blessà) u Marc Wieser.

Ina midada impurtanta hai dentant dà tar la posiziun da goli. Da nov furma Robert Mayer ensemen cun Sandro Aeschlimann il duo en gol. Joren van Pottelberghe ha bandunà il HCD envers Bienna. Mayer è vegnì questa stad da Genevra-Servette. Il goli, ch'è oriund da Cuira, è in goli da spitachel. El sa decider persuls in gieu sch'el ha in bun di. Da tschella vart è il hockeyan da 31 onns è in goli ch'è stà ils ultims onns adina buns per in u l'auter buc.

Legenda: Robert Mayer Il Grischun cun ragischs en Tschechia è il nov goli da Tavau. Keystone

La segunda midada relevanta hai dà sin la posiziun dals giugaders jasters. Magnus Nygren, Perttu Lindgren ed Aaron Palushaj èn restads. Da nov tutga il FinlandaisTeemu Turunen tar il quartet ester. El remplazza Mattias Tedenby che ha bandunà il club direcziun KHL en Russia. Turunen ha las qualitads da vegnir in dals megliers giugaders da la liga. L'attatgader da 24 onns è in giugader cun grond tempo che va uschia a prà cun la filosofia a Tavau.

Ils ultims dus onns è el stà tar HIFK Helsinki in dals megliers scorers en la pli auta liga finlandaisa. Il schef da sport, Raeto Raffainer è s'engaschà fermamain per che Turunen mida tar Tavau.

Legenda: Teemu Turunen Il Finlandais è la nova gronda speranza en l'offensiva. Keystone

Prognosa

L'ultima stagiun ha il HCD fatg surstà blers experts. Gia en l'emprima stagiun sut Christian Wohlwend èn ils Grischuns sa qualifitgads suveran per ils playoffs. Tavau ha persvas durant l'entira stagiun cun gronda constanza e ha mai gì fasas da crisa.

La finamira sto esser da confermar la stagiun passada. Quai vegn dentant tut auter che simpel. La concurrenza è numnadamain gronda en la National League. I dat bleras equipas cun grondas ambiziuns. Quai mussa il fatg che l'SC Berna ha finì la qualificaziun sin plazza 9 l'onn passà.

Legenda: Christian Wohlwend L'Engiadinais va en sia segunda stagiun sco scheftrenader dal HCD. Keystone

En l'offensiva vegn il HCD er a tutgar questa stagiun tar l'elita. Ils giugaders esters tutgan tar ils megliers da la liga. La dumonda è co i guarda ora en la defensiun? Sch'i ha dà l'onn passà ina flaivlezia tar ils Grischuns è quai stàla defensiun. 142 gols ha il HCD survegnì en 50 gieus. Quà sto l'equipa sa megliuar questa stagiun. Cun Félicien Du Bois croda ina pitga en la defensiun ora per plirs mais. Giugaders sco Guerra u Paschoud stun uschia surprender anc dapli responsabladad.

Plinavant vegni interessant da guardar co il duo en gol Mayer/Aeschlimann armonescha ensemen. Vul in'equipa da hockey numnadamain avair success dovra ella buns golis.

Per il club da hockey da Tavau vai questa stagiun da confermar las fermas prestaziuns da l'onn passà. Quai è segir pussaivel, vegn dentant, tut auter, che simpel.