Avant 3 emnas èn tut ils campiunadis vegnids annullads pervia dal coronvirus. Il mund da hockey sil glatsch stat salda - dentant betg sper il glatsch. Davos las culissas èn ils trais clubs vid lavurar senza fin.

Il HCD ha dumandà per lavur curta tar il chantun.Tavau ha pers bun 700'000 francs cunquai ch'els n'han betg pudì dar ils playoffs. Daners che mancan, che na bittan dentant betg ord via il club. Pli gronds problems per il club dessia, sch'il coronavirus restass l'entir onn in problem e periclitass la Cuppa Spengler, di il mainafatschenta Marc Gianola.

Autra situaziun tar Cuira ed Arosa

Per ils dus clubs da la Mysports League (terz'aulta liga svizra) era la stagiun gia a fin cura ch'il coronavirus è arrivà en Svizra. Perquai n'han els er betg daners ord il ticketing che mancan. Al president partent da Cuira, Urs Knuchel fan ils sponsurs dentant in zic mal il chau: Var in terz dal budget da l'EHC Cuira consista da daners da sponsurs. Survegnir daners d'interpresas suenter la crisa da corona na vegni dentant segir betg simpel.

Sumegliant vesa era Adrian Fetscherin, mainafatschenta da l'EHC Arosa la situaziun. Plinavant n'hajan els era anc betg ensemen l'entira equipa. El saja dentant optimistic da dumagnar quest grev temp. Els hajan bleras persunas che portian il club e che gidan er durant fasas pli grevas.