La situaziun per ils clubs e las equipas da sport betg professiunalas è per il mument difficila. En tut las ligas stattan ils campiunadis airi dapi mez october. Uschia per exempel tar il ballape, u alura era tar il hockey. Las equipas dentant vulessan tuttina trenar. Tar las equipas da hockey en Engiadina han mintgamai las emprimas equipas terminà per il mument lur trenament. Surtut pervia da la regla ch'igl è mo pussaivel da star en tschintg persunas il medem mument sin il glatsch. Tar las equipas da juniors è quai auter. Là sa l’entira equipa ir sin il glatsch.

Ils giuvens vulan dar hockey

Per la giuventetgna è la situaziun actuala spezialmain greva. Sin il glatsch capita en ils emprims onns ina gronda part dal svilup. Senza trenament manca quella part. Dentant era la cumponenta sociala va a perder sch'i n'è betg pussaivel da far trenaments. Perquai emprovan las equipas da hockey en Engiadina en mintga cas da garantir il trenament. Forsa betg mintga di, dentant schon cun ina tscherta regularitad.