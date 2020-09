En la MySports League gudogna Arosa ordaifer cun 2:1 cunter il EHC Seewen. Ils dus gols fan ils Grischuns en il segund terz, silsuenter gartegia als da Seewen sulet da sajettar il gol d'onur en la 44avla minuta.

Il EHC Cuira però incassescha ina terrada a Dübendorf, la partida finescha cun in 2:3. La decisiun croda al cumenzament dal davos terz, cura ch'ils da Dübendorf marcan dus gols aifer curt temp. Bain gartegia a Cuira da reagir e da sajettar anc dus gols en las davosas diesch minutas, però per in terz gol n'hai betg pli tanschì.

Resultats MySportsLeague Link tar Federaziun da hockey , il link avra en ina nova fanestra

En la segunda liga è il EHC San Murezzan stà en acziun, dentant senza success. A chasa perdan els cun 3:6 cunter Illnau-Effretikon. Al cumenzament dal davos terz han ils da San Murezzan pudì egualisar al 3:3 – lura han ils giasts da la Bassa dentant anc pudì sajettar trais gols.

Per il Club da hockey Engiadina hai percunter dà ina victoria a chasa cunter l'EHC Dürnten Vikings cun 5:3. L’entschatta da la partida è gartegiada a moda grondiusa als Engiadinais. Suenter gnanc dus minutas èn els ids en avantatg cun l’emprim gol. Tschintg minutas pli tard è lura vegnì il segund gol per il Club da hockey Engiadina. Fin tar la 32 avla minuta manavan ils Engiadinais cun 5:0. L’EHC Dürnten Vikings ha lura anc sajettà trais gols ma per la victoria n’hai betg pli tanschì.