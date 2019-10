Per il club da hockey Partenz-Signuradi hai dà la dumengia l’emprima victoria da la stagiun. Cunter il EHC Wetzikon gudogna la suletta squadra grischuna en l’emprima liga suenter prolungaziun cun 5:4. Cun dus puncts suenter duas partidas sa chatta Partenz-Signuradi sin plazza 9 da la tabella.

Terradas per Cuira ed Arosa

La quarta runda da questa stagiun en la MySports League n'è betg stà ina per las squadras grischunas. Il EHC Cuira ha pers , il link avra en ina nova fanestraordaifer cunter il EHC Dübendorf cun 1:5. Quai malgrà ch'ils Cuira Capricorns èn ids en avantatg cun 1:0 suenter 4 minutas entras in gol da Cyrill Bischofsberger. Be duas minutas pli tard è Dübendorf dentant gia vegnì d'egualisar – a la fin è sa resultà ina clera terrada dad 1:5.

Er l'EHC Arosa sto magunar in'ulteriura terrada. Cunter l'EHC Seewen perda Arosa cun 4:5 suenter prolungaziun. La squadra d'Arosa dastga dentant esser cuntenta, èsi bain l'emprim punct da la stagiun en la MySports League. Suenter quatter rundas sa chatta Arosa dentant cun 1 punct a la cua da la tabella.

Segunda liga

Er per il EHC San Murezzan hai dà ina terrada. La squadra engiadinaisa ha pers ordaifer cunter EV Dielsdorf-Niederhasli cun 5:6 suenter prolungaziun. Igl è stà in si e giu per San Murezzan. Bain han ins pudì ir en avantatg cun 2:0 suenter 11 minutas – alura ha San Murezzan dentant survegnì gist 5 gols fin la 41avla minuta. Ma la squadra engiadinaisa è anc ina giada vegnida da sajettar 3 gols ed ha uschia cuntanschì la prolungaziun. Là ha dentant il EV Dielsdorf-Niederhasli pudì sajettar il gol decisiv al 5:6.

Ina victoria hai dà per il Club da Hockey Engiadina. A chasa ha Engiadina gudagnà cunter il EHC Dürnten Vikings cun 4:3. Quai malgrà che il CdHE era fin la 55avla minuta èn dischavantatg cun 2:3. Entras dus gols da Alfons Mayolani e Nigel Stecher entaifer 90 secundas èn ils Grischuns vegnì da tegnair ils 3 puncts a chasa.

Ina clera terrada hai dà per il EHC Lai-Valbella. Ils da Lai han pers a chasa cunter il EHC Wallisellen cun 0:6 e sa chattan vinavant a la cua da la tabella. Quai cun duas terradas ord duas partidas.

