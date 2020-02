Il EHC San Murezzan perda per la terza giada en la seria da playoff encunter Bellinzona. Puspè croda la decisiun en la prolungaziun, questa giada gudognan ils Tessinais cun 3:2.

Per l'EHC San Murezzan è la stagiun a fin

Per il club da hockey da San Murezzan è la stagiun a fin. San Murezzan ha pers per la terza giada ina partida da playoff encunter Bellinzona e po uss planisar las vacanzas.

Sco gia las emprimas duas partidas, è era questa quarta partida da la seria da playoff stada fitg egualisada. Duas giadas ha San Murezzan pudì egualisar il gieu – suenter che Bellinzona era mintgamai ì cun in gol en avantatg. Suenter 60 minutas stevi pari 2:2, uschia hai puspè dà ina prolungaziun. Pir suenter 14 minutas è la decisiun lura crudada, Bellinzona ha fatg il gol decisiv e tramess San Murezzan en las vacanzas.

Out en l’emprima runda da playoff

Sco gia la stagiun passada ha il EHC San Murezzan puspè stuì prender cumià dals playoffs gia en l’emprima runda. Suenter la crisa da San Murezzan durant il november nua che l’equipa ha pers tschintg giadas en seria, s’ha la squadra tschiffada ed è la fin finala anc sa qualifitgada per ils playoffs. Encunter Bellinzona ch'era segir davent da l’entschatta l’equipa favurita, n'è San Murezzan dentant mai propi vegni sin turas. Era suenter la clera sconfitta da la gievgia saira, nua che San Murezzan aveva pers cun 1:7 encunter Bellinzona – n'ha la squadra betg mussà la reacziun ch'ins pudeva spetgar.

Proxim pass per restar en segunda liga

Entant che San Murezzan è crudà or da la decisiun en segunda liga, cumbatta il Cdh Engiadina anc adina en la runda da relegaziun per las ultimas duas plazzas da la segunda liga. L’equipa da l’Engiadina Bassa ha fatg in grond pass en direcziun da pudair restar en segunda liga. Il Cdh Engiadina ha gudagnà er la terza partida da la runda da relegaziun, questa giada cun 6:3 ordaifer encunter Chiasso. Suenter trais da sis partidas da relegaziun è il Cdh Engiadina a la testa da la rangaziun cun il maximum da nov puncts. La proxima partida da relegaziun dat Engiadina sonda che vegn encunter Rapperswil Jona.

Resultats da la segunda liga

Partenz cun victoria a chasa

En l'emprima liga ha Partenz Signuradi gudagnà a chasa cunter ils Red Lions Reinach cun 3:0. Suenter l’emprim terz stevi anc 0:0. En la 46avla minuta èsi lura gartegià als Grischuns da far gist dus gols. Quatter secundas avant la fin da la partida è lura anc crudà il terz gol per Partenza Signuradi.

Resultats da l'emprima liga

Ina victoria ed ina terrada

En las ultimas partidas da la fasa da qualificaziun da la MySports League hai dà ina victoria ed ina terrada per ils clubs grischuns: l’EHC Arosa ha gudagnà a chasa cunter il HC Düdingen cun 2:1, e l’EHC Cuira a pers a chasa cunter l’SC Lyss cun 1:3. Ils da Cuira eran gia qualifitgads per ils playoffs. Grazia a sia victoria da sonda saira è ussa era Arosa da la partida als playoffs. Quels cumenzan ils 4 da favrer.

Resultats da la MySports League

