I va per l'onur e la cruna da hockey ladina

Or da Telesguard dals 29.10.2018.

Or da Telesguard dals 30.10.2018.

Legende: Video Curta avant il derbi – San Murezzan vs. CdH Engiadina abspielen. Laufzeit 03:03 Minuten.

Curta avant il derbi – San Murezzan vs. CdH Engiadina

En il derby adversaris – sin livel dals noviz partenaris

La rivalitad tranter l'EHC San Murezzan ed il CdH Engiadina è legendara. Sin livel dals novizs, vul dir dals giuvenots tranter quindesch fin deschset onns, van las duas equipas dentant la via cuminaivla. Pervia da mancanza da giugaders en Engiadina han las duas equipas decis da far part cun ina equipa cuminaivla al campiunadi. Sut il num CdH Engiadina participeschan l’equipa cun giugaders da San Murezzan ed Engiadina al campiunadi dals novizs. Fin da qua cun success. L’equipa ha gudagnà las emprimas trais partidas.

Durant las davosas stagiuns è adina l'EHC San Murezzan stà il favurit dal derby da hockey engiadinais cunter il CdH Engiadina. Er durant questa stagiun n'è quai betg auter. Suenter tschintg partidas è San Murezzan ensemen cun Bassersdorf a la testa da la tabella en segunda liga. Il CdH Engiadina è sin il penultim plaz e cunquai segir l’equipa che ha la rolla inferiura.

Derbys scrivan atgnas istorgias

Savens hai num che derbys scrivan atgnas istorgias. Durant ils ultims onns na vala quai dentant betg per il derby da hockey engiadinais. San Murezzan è adina ì sco favurit en il derby e quasi adina ha San Murezzan era gudagnà il duel cunter Engiadina. L’equipa da l’Engiadina Bassa spetga uschia gia dapi tschintg onns sin ina victoria en il derby engiadinais.

Per il mument en ina buna furma

Era sche la vista da l'EHC San Murezzan è sa midada la stagiun passada e differents acturs n'èn betg pli da la partida è l’equipa sin ina unda da success. L’equipa ha gudagnà quatter giadas en seria. Er cunter Bassersdorf, nua che l’equipa ha fatg en il davos terz or dad in 1:5 in 6:5 u lura era cunter Dürnten ch'è segir ina da las fermas equipas en segunda liga.

Planet arrivà en il nov campiunadi

Il CdH Engiadina ha percunter duvrà in zichel dapli temp per arrivar en il campiunadi. Suenter trais sconfittas ha Engiadina uss dentant gudagnà duas partidas. Victorias impurtantas per la fiduzia en sasez, gest en vista al derby. Avant il gieu è tut avert, dentant è era cler che San Murezzan è il favurit e che Engiadina vul metter al favurit ina chomma.

RR actualitad 17:00