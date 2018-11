Inhalt

Hockey regiunal - Il EHC Cuira na vegn betg giu dal flatg

La sonda saira perdan ils da Cuira cunter Seewen cun 1:4, e restan uschia a la cua da la tabella da la MySports League. Era per Arosa en l'emprima liga, ed il CdH Engiadina en la segunda liga datti mintgamai in terrada. Sulet San Murezzan procura per ina victoria grischuna.