Inscunter da dus clubs en difficultads

Il Cdh Engiadina retschaiva Lai-Valbella. Tuttas duas equipas cumbattan per restar en segunda liga.

Suenter la pausa da Nadal cuntinuescha il campiunadi en segunda liga. Gist al cumenzament vegni al duel tranter duas equipas en difficultads. Il Cdh Engiadina dat la sonda saira a las 19.30 cunter Lai-Valbella.

Suenter sis sconfittas en seria ha il club da hockey d’Engiadina gudagnà l'ultim gieu avant la pausa da Nadal encunter Son Gagl e quai cler e bain cun 6:0. Grazia a questa victoria ha Engiadina fatg il pass sur il stritg sin plazza set da la tabella en segunda liga – quai cun dus puncts avantatg sin il stritg, dentant era cun ina partida dapli sin il conto che ils concurrents directs per in plaz da playoff. Engiadina aveva gia gudagnà l’emprima partida cunter Son Gagl e vul uss sa chapescha cuntinuar sin la via da success cunter Lai-Valbella. Er cunter l’equipa dal Grischun Central ha Engiadina gia gudagnà durant questa stagiun.

Situaziun difficila per Lai-Valbella

Anc pli difficil è la situaziun per Lai-Valbella. Davent dal cumenzament dal campiunadi en segunda liga ha l’equipa da sbatter. Pervia ch'il cader è fitg, fitg stretg n'è l’equipa betg cumpetitiva en segunda liga. Anc adina spetga Lai-Valbella sin l’emprima victoria. Suenter dudesch partidas ha Lai- Valbella mo in punct sin il conto ed è uschia a la cua da la tabella. Tenor il schef da sport da Lai, Hansueli Salis, èn uss tut las partidas che vegnan anc, in test per dar alura en la runda da relegaziun. Per l’equipa vali da betg perder la speranza e da sa preparar durant ils davos sis gieus optimalmain sin la runda da relegaziun.

