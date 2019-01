Derbi Grischun en favur da l'EHC Arosa

L'EHC Arosa ha gudagnà il derbi grischun cunter il HC Partenz-Signuradi cun 5:4 suenter penaltis. La partida tranter ils dus clubs è stà in crimi. En l'ultima minuta dal temp regular aveva Partenz-Signuradi pudì egualisar ad in 4:4 entras in gol da Silvio Mazza. Cunquai che la prolungaziun n'ha mussà nagin victur ha la lutga da penaltis stuì decider. Là ha la squadra d'Arosa mussà pli fermas gnervas

Sentiments maschadads per ils clubs engiadinais

En la segunda liga giogan ils clubs da l'Engiadina. A chasa en l'arena Ludains perda l'EHC San Murezzan cunter l'EHC Illnau-Effertikon cun 3:4.

L'emprim terz ha Illnau-Effretikon pudì terminar cun avantatg dad 1 gol (Marco Vögtli, 11avla minuta). Il segund terz ha mintga squadra fatg in gol: Adrian Kloos la 26avla minuta per San Murezzan e Lorenz Kuhn la 34avla minuta per Illnau-Effretikon. 10 mintuas avant la fin ha San Murezzan pudì egualisar al 3:3. Il gol decisiv ha fatg Gabriel Gretler per Illnau-Effretikon en la 56avla minuta.

Il Club da hockey Engiadina ha gudagnà ordaifer cunter il SC Küsnacht cun 2:4. La decisiun è crudada en il davos terz, cura che Linard Schimdt ha sajettà il terz gol per il club engiadinais en la 45avla minuta.

Terrada per ils Cuira Capricorns

En la My Sports League han ils Cuira Capricorns pers cunter Valais Chablais en la Patinoire du Forum d'Octodure a Martigny cun 2:7. Il club da Cuira na vegn betg or da la fora e sa chatta vinavant a la fin da la tabella.

