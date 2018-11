Gia suenter l'emprim terz han ils da Dübendorf manà cun in avantatg da dus puncts. En il segund terz èn ils Grischuns dentant anc vegnids da pigliar suenter in zic. Els han sajettà dus gols e scursanì lur dischavantatg, ma Dübendorf ha er anc fatg in gol. La finala n'haj dentant betg tanschì. En l'ultim terz ha Dübendorf anc ina giada sajettà dus gols e Cuira be in. Cun quai è la decisiun stada fatga.

