Per l’equipa da las dunnas dal Cdh Engiadina è il campiunadi a fin. Ils problems da persunal restan dentant.

Sin l’emprima egliada è la stagiun en liga naziunala C da las dunnas stada ina buna per il Cdh Engiadina. L’equipa da las dunnas da l’Engiadina Bassa ha terminà la stagiun da giubileum – Engiadina dat la 10avla stagiun campiunadi – sin plazza trais da la tabella. Mo las equipas dad Ambri e da Wisle èn stadas anc pli fermas che l’equipa da las dunnas dal Cdh Engiadina. Cun questa terza plazza n'è la squadra er betg stada involvida en la runda da relegaziun.

Sin la segunda egliada dat dentant en egl che l’equipa na dispona insumma betg dad in vast cader. Per part ha l’equipa stuì dar partidas da campiunadi cun mo nov u diesch giugadras. Congualà cun ils caders da las meglras equipas da hockey da las dunnas en Svizra, è il cader dal Cdh Engiadina mo mez uschè vast sco quel da Lugano u da las dunnas dals ZSC Lions.

La situaziun dal hockey da las dunnas en Grischun na cuntenta insumma betg.

Trenament cuntinuescha

Era sche la stagiun en liga naziunala C è a fin cuntinueschan las dunnas dal Cdh Engiadina cun il trenament. Quels trenaments duessan esser averts era per giuvnas e dunnas che s’interessan per il sport da hockey. Cun questa mesira spera l’equipa da carmalar forsa ad ina u tschella giuvna da trair en en futur la mondura da hockey e da dar ensemen cun l’equipa da la dunnas dal Cdh Engiadina partidas da campiunadi.

RTR Sportissimo 17:00