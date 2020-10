La primavaira 2017 cura che l'EHC Cuira ha fatg il pass en la MySports League ha Livio Roner decidì da cuntinuar sia carriera da hockey en l'emprima liga ed ha perquai barattà il tricot dals Capricorns cun quel cun il sulegl sin il pèz. Livio Roner è stà las ultimas trais stagiuns en servetsch tar l'EHC Arosa. E quai cun success e sco ina da las fermas pitgas ed in dals capo-tiragols. Il club dal Scanvetg è en quels onns promovì en la terza auta liga svizra da hockey (MSL) ed era giugà là cun success sia emprima stagiun. Cura che la MySports League è vegnida clamada en vita n'era Livio Roner absolut betg intgantà da quella liga. Ha era in pau pervia da quai gì midà a sias uras da Cuira tar Arosa. Suenter ch'el ha uss dà ina stagiun cun il club dal Scanvetg en la MSL ha el midà in pau sia opiniun.

Era sch'el haja gì bels onns cun l'EHC Arosa, profund en ses cor saja el restà in Capricorn. Dapi questa stagiun è l'Engiadinais, che cumplenescha quist mais ses 28avel anniversari, enavos tar il club da la chapitala. Ha suttascrit per dus onns e crai che quai return saja sia ultima staziun en sia carriera da hockey sin quest livel. Pudì metter accents per ses club n'ha el dentant anc betg. Gia durant in gieu da prepaziun è el sa blessà. La fractura vid in pè ha sfurzà da be dar ses sustegn moral a l'EHC Cuira ch'è suenter sis gieus cun be in soli punct a la fin da la tabella en la MySports League. Livio Roner dastga pir dapi curt puspè trenar e star sin il glatsch. La stagiun saja anc lunga ed el spera da bainprest pudair sajettar gols per ses club che stoppia avair la finamira da cuntanscher ils playoffs.