Livio Roner: Tschüss Cuira e hallo Arosa

Suenter bunamain 10 onns tar il EHC Cuira ha Livio Roner midà questa stad tar il EHC Arosa. Tut en tut ha l’attatgader engiadinais giugà 175 gieus per Cuira en l’emprima liga.

Livio Roner è stà il davos decenni ina da las figuras centralas tar il club da la chapitala, quai tant sin il glatsch sco er sper il glatsch. El è in da quels giugaders ch’ha adina procurà per ina bun’atmosfera en l’equipa. El haja dentant ponderà durant l’entira stagiun passada co vinavant cun il hockey. Damai ch’el haja cumenzà a far ina scolaziun, ed er pervia dals lungs viadis che l’EHC Cuira sto far en la nova liga superiura, saja el la finala sa decidì da midar ad Arosa.

« Igl è propi stà in zic curius a l’entschatta d’avair in sulegl sin la mondura da hockey e betg pli in capricorn. » Livio Roner

attatgader EHC Arosa

Roner vinavant en 1. liga

Cunquai resta Livio Roner fidaivels a l’emprima liga da hockey. En questa liga laschi cumbinar il meglier la lavur cun la scola ed il hockey. Il bun contact cun ils anteriurs collegas a Cuira restia en mintga cas, el haja la finala giu in grondius temp cun il club da Cuira. Dus dals puncts culminants sajan franc stads il pass da la segunda en l’emprima liga ed il gieu da la cuppa Svizra il 2015 a chasa encunter ils ZSC Lions.

Novs derbis

A perder van en questa nova stagiun ils derbis legendars tranter Cuira ed Arosa, enstagl spetgan ussa derbis tranter Arosa e Partenz-Signuradi ch’ha engaschà gist set giugaders da Cuira per la stagiun 2017/2018. Uschia datti per Livio Roner er en l’avegnir in a revair sin il glatsch cun blers anteriurs collegas d’equipa.