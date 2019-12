L'EHC Cuira ha oravant tut procurà per la musica en ils emprims dus terzs. Suenter 40 minutas manavan ils da Cuira cun 3:0. En il davos terz ha Arosa pudì scursanir al 2:3 ed ha uschia anc ina giada procurà per tensiun. Per egualisar il gieu n’hai dentant betg pli tanschì.

Grazia a questa victoria ha l'EHC Cuira ussa tuttina blers puncts sco l'EHC Arosa ch’ha pers ses terz gieu en seria. L’emprim derbi la fin settember aveva l’equipa dal Scanvetg pers a Cuira cun 3:4.

Gia sonda proxima survegn l'EHC Arosa la proxima schanza da far revantscha. Lura spetga il proxim derbi a Cuira. La sonda, ils 4 da schaner, vegni lura ad Arosa tar il quart e davos derbi grischun en questa qualificaziun da la MySports League.

