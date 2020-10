Cun ina terrada dad 1:5 sto l'EHC Cuira uss vegnir a frida. Encunter ils da Basilea èn els gia en l'emprim terz vegnids 0:3 en dischavantatg. En il segund terz han quels lura sajettà il quart gol. En l'ultim terz han ils da Cuira lura bain er dumagnà da sajettar in gol, ma per vulair volver la partida n'hai per bler betg tanschì.

Sin la tabella èn ils da Cuira sin l'ultima plazza, cun 3 puncts. l'EHC Arosa è sin plazza 5 cun 10 puncts.