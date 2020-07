Il nov president da l'EHC Cuira, Christian Aliesch (70 onns), è bain ina persuna enconuschenta en la chapitala grischuna. El è stà varga in decenni rectur a la scola d'economia KV Cuira. Plinavant ha el era fatg carriera politica: Per la PPS è el stà 12 onns en il cussegl da la citad, da quai 4 onns president. Uss en vegliadetgna da pensiun ha el surprendì ina nova sfida:

Sch'ins fa insatge cun plaschair lura miran ins betg sin il temp e lura gioga la vegliadetgna era nagina rolla.

Dal ballape, sur la lutga tar il hockey

Christian Aliesch è era adina stà involvì en il sport. Oriundamain vegn el dal ballape, è tranter auter stà giugadur-trenader tar il FC Cuira. Lura ha el era surprendì diversas funcziuns en il sport da lutga.

Il hockey sin glatsch ha el plitost accumpagnà sco aspectatur ed è anc betg stà involvì pli fitg a moda activa. Quai sa mida uss natiralmain cun il post da president tar l'EHC Cuira, ch'el occupa minimum ils proxims dus onns.

Playoffs èn la finamira sportiva

Christian Aliesch vul ord vista finanziala cuntinuar cun la lavur da ses antecessur Urs Knuchel. L'EHC Cuira aveva ils dus davos decennis adina puspè gì da sbatter cun gronds problems en quest metier, ils davos onns è la situaziun dentant sa stabilisada.

Ord vista sportiva avisescha Aliesch in plaz da playoff per l'emprima equipa en la MySports League (terz'auta liga en Svizra). Era sin la scolaziun dals juniors vul el metter paisa. In return en la liga naziunala B saja per el dentant nagin tema il mument: