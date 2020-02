En la MySports League han cumenzà il mardi saira ils playoffs dals quartfinals.

A l'EHC Arosa gartegia la partenza

L'EHC Arosa ha gudagnà ordaifer cunter Basilea cun 4:0. Ils d'Arosa han dominà il gieu da l'entschatta. Gia en la 6avla minuta ha Jann Däscher tratg l'emprim gol e be duas minutas pli tard ha el gist tutgà per la segunda giada per Arosa. En il 2. terz ha lura Patrick Bandiera pudì augmentar sin 3:0 e Luca Infanger ha tratg en il 3. terz il 4:0.

Cuira ha pers a chasa

L'EHC Cuira ha percunter pers a chasa cunter Lyss cun 2:4. Er sch'ils da Cuira han giogà bunamain meglier ch'ils giasts da Lyss, n'hai betg tanschì per ina victoria grischuna en la halla da glatsch a la Obera Au. En il 1. terz han Dominik Gyger e Bruno Blatter manà Basilea al 2:0.

Yanick Blatter ha lura en il 3. terz pudì sajettar l'emprim gol per Cuira, ma be paucas minutas pli tard ha Gauthier Girardin tratg il 3:1 per Basilea. Lars Kellenberger da l'EHC Cuira ha lura en la 55avla minuta pudì trar in segund gol per Cuira. Per egualisar n'hai dentant betg tanschì als da Cuira, anzi, en la 60avla minuta ha Kaj Leuenberger anc tratg il 4:2 per Basilea.

Resultats da la MySports League Link tar la federaziun da hockey , il link avra en ina nova fanestra

