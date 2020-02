L'EHC Cuira (4) frunta en l'emprima runda da playoff sin il SC Lyss (5). L'equipa d'Arosa (6) gioga cunter Basilea (3). Ins dastga spetgar duas serias gulivas. En omaduas equipas grischunas è da chattar in giugader rumantsch.

La qualificaziun ed ils playoffs èn duas differentas chaussas. Quai audan ins adina puspè da giugaders e trenaders da hockey. Quai n'è er en la MySports League (terz'auta liga svizra) betg auter. Tut vegn mess sin null. Suenter ina qualificaziun fitg guliva han Cuira sco er Arosa grondas speranzas per ils playoffs. Ins dastga spetgar playoffs nua che tut para pussaivel.

Cuira (4) frunta sin Lyss (5)

Per l'EHC Cuira è la stagiun gia in success. Cunquai che l'equipa ha avant in onn pir segirà en il davos mument la classa, era la finamira principala quest'onn da restar en la MySports League. Cuira è ha cumenzà cun pauc creditla stagiun 2019/2020, ha dentant fatg surstar cun lur prestaziuns sin il glatsch. Quai malgrà che Cuira è ina da las pli giuvnas equipas en la MySports League.

Maletg 1 / 3 Legenda: Ils playoffs sajan sco il dessert di il goli da Cuira Dario Caduff. MAD Dario Caduff Maletg 2 / 3 Legenda: Il Sursilvan cumbatta ensemen cun Leon-Vincent Sarkis per la plazza sco numera 1 en il gol da Cuira. MAD Dario Caduff Maletg 3 / 3 Legenda: Dario Caduff gioga dapi il 2018 tar Cuira. MAD Dario Caduff

Tut quai che suonda è in bonus. Tenor il goli Dario Caduff (25) è dentant bler pussaivel cun questa equipa, che haja ina grondiusa chemia, sco el di.

Cun questa equipa è tut pussaivel. Er da gudagnar il campiunadi.

Arosa (6) cunter Basilea (3)

Per Arosa èsi l'emprima stagiun en la MySports League. Ch'i tanscha gist en quella per ils playoffs è segir da valitar sco success. L'emprima runda dals playoffs na duess dentant betg esser la staziun finala, sch'i va tenor l'attatgader Livio Roner (27).

Nus pudain giugar senza squitsch. E cunquai che questa liga è uschè guliva è tut pussaivel.

Malgrà che Basilea (3) è stà en la tabella avant Arosa (6) è l'Engiadines optimistics per l'emprima runda da playoff. Durant la qualificaziun ha l'equipa dal Scanvetg gudagnà trais da quatter gieus cunter Basilea.

Maletg 1 / 2 Legenda: Livio Roner (dretg) vul far furora en quests playoffs cun Arosa. MAD Maletg 2 / 2 Legenda: Livio Roner gioga dapi il 2017 tar Arosa. MAD EHC AROSA

