En la davosa runda da qualificaziun per la cuppa Svizra da hockey da la proxima stagiun frunta San Murezzan sin Bülach. San Murezzan è per il mument sin plazza dus da la tabella en segunda liga, Bülach è en il champ d’amez da l’emprima liga superiura. San Murezzan e Bülach separan pia duas ligas. Quella differenza è en mintga cas frappanta.

Vul San Murezzan gudagnar sto l'equipa mussar il meglier gieu da la stagiun.

Quai di il schef da sport dal club da hockey da San Murezzan, Andri Casty. L’equipa engiadinaisa ha però avantatg da chasa. San Murezzan dat la partida da qualificaziun sin la plazza da glatsch da Ludains. Dar hockey ordadora n'è betg simpel e segir in avantatg per l’equipa indigena. Tuttina dovri da San Murezzan ina partida extraordinaria per far il pass en la runda principala da la cuppa Svizra.

Ventg milli francs e la vista sin in duel cun in dals gronds

Per la qualificaziun da la Cuppa svizra da hockey datti da la federaziun Svizra da hockey 20'000 francs. En pli ha il victur la schanza da dar en la Cuppa svizra in gieu cun ina «gronda» equipa dal hockey en Svizra. Quai duess esser motivaziun avunda per dar tut e per empruvar da surventscher er il davos obstachel sin via en la runda principala da la cuppa da la proxima stagiun.

