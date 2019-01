Las duas equipas engiadinaisas che dattan en la segunda liga as avessan segir imaginà auter il cumenzament dals playoffs. Omaduas equipas han numnadamain pers l’emprima partida. Il Cdh Engiadina cun 3:4 encunter Bellinzona. San Murezzan cun 2:3 en la lutga da penaltis encunter Seetal. En omadus serias da best of five statti uschia 1:0 per las equipas adversarias.

Engiadina surprais, San Murezzan dischillus

Ch'il Cdh Engiadina ha pers l’emprima partida da la seria dad otgavelfinal encunter Bellinzona mo cun in gol differenza è segir ina surpraisa. Bellinzona è numnadamain il victur da la qualificaziun da la gruppa in en segunda liga. Entant che Engiadina ha pudì persvader, n'è San Murezzan betg stà bun da profitar da l’avantatg da chasa. Malgrà che l’equipa ha gì numerusas schanzas n'èsi betg gartegià da decider il gieu durant il temp regular. Era betg durant la prolungaziun, uschia che la lutga da penaltis ha stuì decider la finala.

