Il nov campiunadi en segunda liga ha gest cumenzà cun ina ivetta. Gia durant l’emprima partida egl vegni al derbi engiadinais tranter il CdH Engiadina ed il EHC San Murezzan. Omadus equipas èn sa midadas in zichel durant la stad. Il CdH Engiadina ha engaschà a Benny Wunderer sco nov trenader. Ed il EHC San Murezzan ha stuì remplazzar circa ina deschina giugaders.

San Murezzan cun meglra entschatta

La partida a Scuol ha cumenzà meglier per l’equipa da l’Engiadina Auta. Gia suenter sis minutas en ils giasts ids en avantatg. Il giuven Luca Bassin ha fatg l’emprim gol per San Murezzan da la nova stagiun. Alura na è dentant betg pli vegni uschia bler da San Murezzan. Il CdH Engiadina è vegni adina meglier en la partida. L’equipa na ha dentant betg fat gols.

Engiadina manchenta numerusas schanzas

Surtut en il segund terz ha il CdH Engiadina dominà la partida. Jan Lony, il goli da San Murezzan ha mussà bunas paradas ed ha tegnì uschia sia equipa en la partida. Via vers la fin ha il CdH Engiadina lura stuì empruvar in zichel. La squadra ha cumenzà a dar pli offensiv cun avrir la defaisa. Quai è vegni chastià. San Murezzan ha fat ils gols da la victoria durant l’ultima quart’ura.

Cumenzament e fatg

L’emprima partida suenter ina lunga fasa da preparaziun e fatga. Per San Murezzan cul resultat da la victoria da 3:0. Per la squadra da l’Engiadina Auta cuntinuescha il campiunadi culla partida cunter Dielsdorf. Dentant senza Jan Tichy. Il giugader da San Murezzan as ha rut en l’emprima partida la chanvella ed ha da far la pausa. Engiadina retschaiva en la proxima partida Dürnten.

