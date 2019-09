Quai n'hai anc mai dà. Gia en l’emprima partida dal nov campiunadi da hockey en 2. liga vegni al derby engiadinais tranter il Cdh Engiadina ed il EHC San Murezzan. Il Cdh Engiadina va cun in nov trenader en la nova stagiun. Il EHC San Murezzan cun blers nov giugaders. Suenter la davosa stagiun nua che omadus equipas èn crudadas gia en l’emprima runda or dals playoffs ha San Murezzan cumenzà ad organisar da nov sia squadra. Engiadina ha percunter engaschà in nov trenader.

San Murezzan en nov vestgì

Gest ina deschina giugaders novs ha il EHC San Murezzan d'integrar durant questa stagiun en l’equipa. Giugaders da tschep sco Marc Wolf, Elio Tempini, dentant era Men e Guadench Camichel n'èn betg pli da la partida. Perquai datti in maun plain giugaders ch'èn vegnids per part dad ordaifer, dentant era agens juniors.

Engiadina cun nov trenader

Suenter quatter onns n'è il contract cun il trenader Oldrich Jindra betg pli vegni prolungà. Perquai ha il Cdh Engiadina engaschà la primavaira Benjamin Wunderer da Prad en il Tirol dal sid sco nov trenader. «Benny» Wunderer era tranter auter trenader dal AHC Vinschgau e da la partiziun da juniors dal SC Rheintal. Il nov trenader dal Cdh Engiadina enconuscha uschia il mund da hockey en Svizra.

