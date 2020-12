Stagiun a fin per las ligas bassas

La stagiun per las ligas da hockey regiunal pli bassas è a fin. Pertutgadas en la segunda, terza e quarta liga, las ligas C e D da las dunnas sco era ils campiunadis dals veterans.

Cun quai è la stagiun per il Club da hockey Engiadina e l’EHC San Murezzan a fin.

La Regio League ha prendì questa decisiun suenter ch’ils ultims signals n’inditgeschan nagina schluccada da las mesiras da corona il proxim temp.

Las ligas che n’èn betg pertutgadas da l’interrupziun da la stagiun, la MSL, 1. liga, la segund auta liga da las dunnas e tuttas ligas da juniors stuessan puspè pudair giugar a partir dals 20 da favrer.