Cumenzà ha il gieu bain per il EHC Cuira. Gia suenter ina minuta e mez ha Siro Rutzer sajettà l'emprim gol per ils Capricorns. Suenter èsi ì svelt. Simon Wettstein ha egualisà e Damon Puntus ha fatg dus ulteriurs gols per ils da Dübendorf, uschia ch'i steva 1:3. Ina mesa minuta pli tard ha Toni Szabó pudì far in gol, uschia che la tavla mussava 2:3.

Il segund terz è stà pli ruassaivel. Simon Wettstein ha procurà che Dübendorf manava cun dus gols avantatg (2:4). Silsuenter ha Cyrill Bischofberger pudì prender suenter in gol (3:4).

En il davos terz ha Jann Falett anc fatg in ulteriur gol per Dübendorf, al resultat final da 3:5.

Tabella MySports League Link tar Federaziun da hockey MySports League , il link avra en ina nova fanestra

En l'emprima liga ha Arosa gudagnà cunter il EC Wil cun 8:2.

Il Cdh Engiadina ha gudagnà cunter il SC Weinfelden cun 5:4.

Il EHC San Murezzan ha gudagnà ordaifer cun 7:5 cunter il EHC Bassersdorf. Suenter ch'ils da San Murezzan eran enavos cun 1:5 suenter dus terzs, han els anc dumagnà da volver il gieu. Quai cun sajettar en il davos terz anc sis gols.

RR novitads 21:00+