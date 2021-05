Il Club da hockey da Tavau ha obligà l'attatgader svedais Mathias Bromé, che gioga il mument en la NHL per ils Detroit Red Wings. Il Svedais da 26 onns ha suttascrit in contract da dus onns tar ils Grischuns. Bromé saja in giugader cun ina gronda intelligenza da gieu ed in excellent attatgader offensiv e defensiv, uschia il schef da sport dal HCD Jan Alston.

Tar ils Detroit Red Wings, nua ch'il Svedais ha midà questa stagiun è el però be vegnì sin in gol ed in assist aifer 26 gieus. Er cun ses team n'èsi betg ì bain. Ils Detroit Wings han danovamain manchentà la qualificaziun dals playoffs.

Ina posiziun da giugaders da l'exteriur è anc libra

L'obigaziun da Mathias Bromé na vegn betg ad esser l'ultima annunzia da transfer dal HCD. Da las quater posiziuns da giugaders da l'exteriur èn anc be trais occupadas.