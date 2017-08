«Igl è dir, ma i va sch’ins vul»

22:38.55,5 uras è Ciril Deplazes da Sedrun stà da viadi al Swiss Irontrail 2017, quai èn la cursa sur 133 kilometers, il T133 cun bun 7’000 meters differenza d’autezza.

Per il currider Sursilvan èsi stà sia emprima cursa en questa dimensiun. E tuttina, Ciril Deplazes ha persvadì e mussà ina prestaziun che fa surstar.

Ciril Deplazes è stà l’otgavel spert da tuts ed il pli spert en sia categoria sur 50 onns. Tranter auter ha il currider Tuatschin pers be quatter minutas sin Vajin Armstrong da la Nova Zelanda che aveva anc triumfà avant in onn al Swissalpine sur 78 kilometers.

Decisiun spontana

El saja sa decidì spontanamain dad ir a la partenza da quest ultramaraton che maina da San Murezzan en direcziun Malögia, Savognin, Lai, Arosa e Tavau. Malgrà la distanza enorma haja el pudì currer fitg bler e saja arrivà a Tavau senza far grondas pausas, ha Ciril Deplazes raquintà in’emna suenter quests strapazs. El saja era sa revegnì bain da quella cursa extrema. Il sulet ch’el haja sentì ils emprims dis: El n'haja betg durmì la notg. In zic in spinochel stoppian ins dentant propi esser per sa participar ad ina tala cursa, manegia Ciril Deplazes cun in surrir.

