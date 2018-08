Gia dapi blers onns visitan clubs da ballape mintg'onn Bogn Ragaz per in camp da trenament. Per il club local han questas visitas aspects positivs, dentant era negativs.

La naziunala da l'Arabia Saudita, il club da ballape da Son Gagl, sco terza equipa West Ham United da l'Engalterra, e l'ultima emna era anc Borussia Dortmund. La plazza da ballape a Bogn Ragaz ha dastgà beneventar questa stad bleras equipas da renum. Il plaz da ballape, nua che tut las equipas dal FC Bogn Ragaz giogan normalmain lur gieus.

Aspects positivs e negativs

Questa stad ha l'emprima equipa da Bogn Ragaz dastgà dar in gieu encunter il FC Son Gagl. Per ils giugaders saja quai stà in grond highlight, malgrà ch'ins haja pers cun 1:10, di il president dal FC Bogn Ragaz Thomas Wachter. Grond plaschair da vesair giugaders sco in Marco Reus u in Mario Götze da Dortmund u in Tranquillo Barnetta da Son Gagl, han natiralmain era ils agens juniors da Bogn Ragaz.

Durant che questas equipas professiunalas èn dentant a Bogn Ragaz, dastga l'equipa locala darar duvrar la plazza da ballape. Il president Thomas Wachter conceda ch'i dettia era magari vuschs criticas da commembers.

Organisads vegnan ils camps da trenament dentant dal Grand Resort Hotel a Bogn Ragaz. Il club sez haja da far pauc cun l'organisaziun. Mo singuls commembers da l'uniun èn involvids.

RR novitads 07:00