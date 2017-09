Il gigatlon 2018 vegn ad Arosa e Tavau

Per l'emprima giada vegn nudà, currì ed ir cun velo durant in'entira fin d'emna be en il Grischun. Il gigatlon 2018 vegn manà atras en la regiun d’Arosa e Tavau.

Onn per onn vegn tschertgà ina nova regiun per il gigatlon. L’onn proxim, exact 20 onns suenter ch’il gigatlon ha giu sia premiera en Svizra turna el en il Grischun. Suenter ch'il davos gigatlon è stà la stad passada en la citad da Turitg e conturn èn ils organisaturs sa decidì da manar atras il proxim gigatlon dals 29 da zercladur fin ils 1 da fanadur 2018 en ils culms.

I vegnia a dar in gigatlon cun blers meters differenza d’autezza di Corsin Caluori dal comité d’organisaziun. Spezial è che la disciplina inline vegn remplazzada cun ina disciplina da currer che sa numna alpine trailrun.

Camp da basa ad Arosa

Nua che mintga disciplina maina atras n’è anc betg enconuschent. Ils organisaturs èn il mument vid mirar per tut las lubientschas cun las vischnancas pertutgadas e la polizia chantunala. Enconuschent è dentant ch’i vegn a dar in gigatlon central, auter ch’anc durant las emprimas ediziuns nua ch’il gigatlon manava d’in lieu a l’auter.

L’emprim di maina il gigatlon d’Arosa vers Tavau nua che tut las zonas da midada han lieu. La saira returna il gigatlon ad Arosa nua ch’il camp da basa sa chatta. Il segund di èn tut las zonas da midada ad Arosa. Quai fa ina giada pli simpel als organisaturs, ma er als gigatlets che pon sco usità sa participar sco single, couple u en in team of five.

