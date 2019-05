Grazia als Calanda Broncos ha igl american football in plaz fix en il sport grischun. Sper il campiun svizzer da seria datti dentant in segund club en la regiun da Cuira ch'emprova da surviver. Ils «Lumberjacks» fan actualmain dentant atras ina fasa turbulenta.

L'avust 2014 è il club d'american football «Lumberjacks» vegnì fundà a Cuira. Ils ultims onns è il club sa participà al campiunadi da la liga naziunala C. Il 2019 dat l'equipa dentant na betg pli campiunadi.

Nus duvrain almain 25 giugaders per dar campiunadi. Actualmain avain dentant mo radund 20.

En il Grischun datti in grond club d'american football – ils Calanda Broncos. Ils Broncos èn vegnids fundads il 1991 ed èn gia stads 9 giadas campiun svizzer. En Svizra dominescha questa equipa il sport d'american football. E cunquai che ils Calanda Broncos èn ina marca, ein els era ina tscherta concurrenza per ils «Lumberjacks». Betg exnum sportiv.

Sch'insatgi s' interessescha per american football, sche lura va'l sco emprim sperasvi tar ils Calanda Broncos.

Malgrà la concurrenza en la regiun vulan ils «Lumberjacks» puspè far il pass enavos sin la charta d'american football svizra. La finamira è da far puspè part il 2020 al campiunadi da la liga naziunala C.

La finamira primara è da segirar l'existenza da noss club.

Legenda: Tranter auter entras trenaments da prova emprovan ils «Lumberjacks» da vegnir tar novs giugaders. MAD