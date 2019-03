Il modus da la Finalissima è vegni introduci la stagiun passada. Per eruir ils campiuns svizzers da hockey da l’elita e dals noviz d’elita datti ina Finalissima. Duas partidas da final che vegnan dadas entaifer da dus dis che decidan davart il titel. La stagiun passada eran Genevra Servette tar l’elita e l’equipa dal EHC Bienna tar ils noviz d’elita las meglras equipas da juniors da la Svizra.

Tensiun garantida

En la categoria da l’elita sa tracti da giugaders en la vegliadetgna da fin 18 onns. Quai è la pli auta categoria da juniors en il hockey svizzer. Perquai èsi bain pussaivel da vesair gia ussa tar la Finalissima a Scuol ils stars da damaun. Gronds giugaders sco Nino Niederreiter u lura era Nico Hischier han gia fatg furora en las equipas da juniors. Hischier per exempel è vegni campiun svizzer cun l’elita dal SC Berna avant ch'el ha fatg il pass en la NHL.

Mo in giugader indigen da la partida

En las quatter equipas che vegnan per la Finalissima a Scuol datti mo in giugader cun ragischs indigenas. Tiziano Pauchard da Madulain dat cun l’equipa dals noviz d’elita tar il EV Zug e cumbatta en sia patria per il titel da campiun svizzer. Per ils noviz d’elita dal EV Zug e la Finalissima la segunda entaifer da duas onns. Gia la stagiun vargada era l’equipa en il final. Alura aveva Zug pers la Finalissima encunter ils noviz d’elita dal EHC Bienna.

