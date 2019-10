Daniele Sette da San Murezzan ha vis gia tut quai ch'i dat da vesair en il mund da skis. Il skiunz da San Murezzan che valeva gia baud sco talent da skis na s’ha anc mai qualifitgà per in cader da Swiss Ski. Durant passa in decenni era el in dals paucs «selfmade man» en il circus da skis. Daniele Sette era atlet, trenader ed um da service en ina persuna. Surtut en la cuppa d’Europa è Daniele Sette ì a la partenza. Gudagnà en questa seria da cursas n'ha il um da San Murezzan dentant anc mai. Las sis victorias da sia carriera ha Daniele Sette tuttas realisà tar cursas da FIS.

Premiera cun 27 onns

Suenter la stagiun passada, nua che Daniele Sette era part da la squadra «International Global Racing Team», ina squadra che dat ina tscherta structura ad atletas ed atlets senza cader è l'Engiadinais vegnì nominà per il cader B da Swiss Ski. Per l’emprima giada insumma durant sia lunga carriera da skis. En il cader B daventa Sette collega d’equipa dals Grischuns Sandro Simonet e Sandro Jenal. Duas giadas ha Daniele Sette pudì ir a la partenza dad ina cursa da la cuppa mundiala. Quai resta er durant la nova stagiun la finamira dal skiunz da 27 onns. Ussa ch'el è finalmain era part dad in cader da skis savess quella finamira vegnir anc pli concreta e realisabla.

