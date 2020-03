Legenda: A la partenza da las cursas naziunalas U16 a Breil-Vuorz-Andiast. RTR, Georgina Janki

Elena Sanna Stucki da Flond ha 15 onns ed è da preschent en il ravugl da las meglras diesch skiunzas svizras en la seria da las cursas naziunalas U16. Ella fa la scola da talents a Glion ed è l'emprim onn en il cader da la Federaziun grischuna da skis BSV. Il trenader dal BSV Albi Egger attestescha grond potenzial a la giuvna Sursilvana. Elena haja en quest emprim onn en il cader da la federaziun grischuna fatg in grond svilup. Ella saja bain structurada ed organisada e surtut tecnicamain lunsch per sia vegliadetgna.

En 5 u 6 onns en in cader da Swiss-Ski

Sche Elena possia trenar bain vinavant, senza blessuras, e restar tranter las meglras da sia annada en cursas naziunalas, crai Albi Egger ch'il pass en in cader naziunal da Swiss-Ski è realistic e pussaivel. Per in giuven atlet èn ils onns tranter 15 e 20 decisivs. I vegn pretendì bler dad els cun skis, cursas, trenaments e scola. Elena Stucki fa proximamain ils examens per il gimnasi da sport a Tavau. Là fila era ses frar grond Gino vid sia carriera da skis. Dad el possia ella emprender bler.

Cuppa mundiala e medaglia olimpica

Elena Sanna Stucki è ambiziusa. Betg mo sin ils skis, era en scola. Suenter la matura duai ir en direcziun medischina. Ella spera dentant che ses talent e sias prestaziuns e ses engaschi bastian – da pudair metter sin la carta skis. Ed in bel di ir a la partenza da cursas da skis da la cuppa mundiala. E sco mintga sportist, siemia era la giuvna talentada sursilvana d'ina medaglia a gieus olimpics, il pli gugent quella dad aur.

